Никита Михалков в пух и прах разнес премию "Оскар"

Председатель Союза кинематографистов России отметил, что не верит в оскаровский комитет. Он просто разнес престижную кинопремию своими суровыми заявлениями.
Так, по словам Никиты Михалкова, условием для получения "Оскара" является наличие в фильме однополой любви, а также примитивной толерантности. Кроме того, артист считает, что для премии в ленте должны быть однобокий мультикультурализм и баланс между актерами с белой кожей и афроамериканскими.
"Это из серии – "а вы друзья, как ни садитесь, все в музыканты не годитесь"", – цитирует Никиту Михалкова ТАСС. Режиссер подчеркнул, что художественная ценность фильмов интересует комиссию "Оскара" в последнюю очередь, поэтому кинопремия не имеет отношения к искусству. Никита Михалков добавил, что мировые кинофестивали стали "слишком зависимы от международной конъюнктуры".
Как писали "Дни.ру", ранее Никита Михалков появился на фестивале "Таврида-Арт" на костылях. В беседе с журналистами он поделился подробностями случившегося. Народный артист РСФСР рассказал, что врачи провели ему операцию по замене сустава. Во время процедуры медики занесли Никите Михалкову инфекцию, из-за чего он провел на операционном столе около 39 часов. Ему предстоит серьезное восстановление.
Напомним, Никита Михалков стал лауреатом премии "Оскар" в 1995 году за фильм "Утомленные солнцем" в категории "Лучший фильм на иностранном языке". В 2008 году он номинировался на премию в этой же категории за фильм "12".
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