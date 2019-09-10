Как оказалось, лидирующие позиции заняли журналист Владимир Соловьев и ведущий "Первого канала" Артем Шейнин. Причем второй значительно опередил первого.
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Иван Ургант и Дмитрий Нагиев побили Ольгу Бузову
Как оказалось, лидирующие позиции заняли журналист Владимир Соловьев и ведущий "Первого канала" Артем Шейнин. Причем второй значительно опередил первого.
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