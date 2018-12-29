Затравленная Миронова оправдалась за шикарный ремонт от Первого канала

Недавно Мария Миронова приняла участие в передаче "Идеальный ремонт", после чего на нее с критикой обрушилась общественность: дескать, ремонт следует делать неимущим гражданам, а не "богатым артистам". Актрисе пришлось объяснять, что она старалась не для себя.

Все началось с того, что на своей официальной страничке в социальной сети Instagram Мария Миронова опубликовала фотографии, в подписи к которым поблагодарила передачу Первого канала "Идеальный ремонт" за преображение двух комнат в ее жилище.

"Дорогая команда "Идеального Ремонта" вы нам сделали фантастический подарок к Новому Году (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)! 👆💥☺😊😄Вы очень профессиональные и крутые!! Спасибо Вам Огромное!🙌😍 А самое главное, что все это посвящено моей маме, и делалось для нее!!! За это я вам в тройне благодарна!!!!!" – поблагодарила Мария Миронова.

Среди подписчиков оказалось много критиков, которые высказали мнение, что такой ремонт следует делать неимущим людям, а не "богатым артистам". "Мария не обижайтесь!!! Но программе нужно ремонты делать в квартирах мало известных людей, а не актерам и певцам!!!", "А я думала они ремонты неимущим делают", "У нас тоже ремонт, только выбор купить обои или поесть((((" – высказались подписчики.

Затравленной Мироновой пришлось оправдываться. Он объяснила, что этот ремонт делался для ее матери, прославленной актрисы Екатерины Градовой. "Моя мама крайне скромный человек, и жизнь прожила очень достойную и очень скромную,очень много лет вообще не появляясь в телевизоре и вообще не занимаясь накопительством и пиаром!! Передача эта посвящена ей!! И все ,что сделал Идеальный ремонт, сделано ей, за что я крайне благодарна этой команде!!! Именно за это!" – высказалась актриса.

Она отметила, что ремонт сделали только в двух комнатах. Все остальное она взяла на себя. Мария Миронова призналась, что расходы на ремонт ударяют по карману. "Я сейчас делаю ремонт в оставшей части дома, и все время думаю об этом.))) Как люди могут себе позволить вот это все, что в таком обилии представлено в магазинах и строительных рынках. Это ж сколько надо зарабатывать. ,что б при этом еще и есть ,и кормить близких ,и еще и вдруг иногда одевать!))))) " – высказалась артистка. Отметим, что все же большинство фанатов поддержало Миронову и ее мать, отдав должное таланту и интеллигентности последней.