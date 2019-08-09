Канделаки "разнесли" за нелепый образ на пляже

Тина Канделаки отдыхает в Греции и делится своими пляжными образами. Не забывает телеведущая заниматься спортом и получать новые знания. Совсем недавно она прочитала произведение русского писателя начала прошлого столетия Михаила Арцыбашева. Скандальный в то время роман "Санин", основной идеей которого считается удовлетворение человеческих потребностей, заставил Канделаки поразмышлять.
"Читаю эту полную эротизма "запрещенку", написанную в 1907 году, и погружаюсь в эпоху, когда честь еще не утратила своей безапелляционной значимости, а девушка, превратившаяся в женщину вне брака, считала себя падшей и потерянной", - отметила телеведущая.
Несмотря на затронутую тему и приведенную цитату из произведения, поклонники не обратили внимания на все сказанное. Их взгляды были прикованы к внешнему облику звезды. Фолловеры посчитали неуместными белые лодочки вместе с купальником.
"Туфли, безусловно, красивые, но в данном случае лишние", "Мне образ в купальнике очень симпатичен. Шлепок не хватает. В туфлях "наши люди" по пляжу не ходят", " А туфли зачем? купальник и туфли смешно", – написали пользователи Сети (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.).
Нашлись и те, для кого интересна была именно мысль, которую старалась донести телеведущая. "Хороший пост) захотелось тоже почитать эту книгу))) хотя тут что-то все про туфли пишут. Им видимо вещи важнее", – ответила одна из подписчиц.
Прокомментировали снимок и звездные персоны, среди которых певицы Анита Цой, Ирина Салтыкова и популярный профессиональный боксер Дмитрий Кудряшов. Они отметили, что телеведущая прекрасно выглядит, передает Пятый канал.
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