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Всплыли данные о связи Канделаки с известным футболистом

Тина Канделаки. Фото: www.globallookpress.com
Футболист Артем Милевский откровенно рассказал о том, что его связывает с Тиной Канделаки. Спортсмен назвал ее крутой.
прочитано 1777 раз

Бывший игрок киевского футбольного клуба "Динамо" Артем Милевский стал звездным гостем передачи "КраСава" на YouTube. Спортсмен прославился не только голами, но и скандалами. В последние годы он играет за брестское "Динамо".

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 Тина Гивиевна Канделаки

Тина Гивиевна Канделаки журналист

Ведущий Евгений Савин пообщался с футболистом, причем поднял самые неоднозначные и даже интимные темы. К примеру, поинтересовался, правда ли у того был секс с Тиной Канделаки. Милевский замялся, но все же ответил: "Я могу сказать, по молодости было много с кем. Конкретно с Тиной Канделаки... Это было давно, по молодости..."

Спортсмен вспомнил: "Она была на передаче "Самый умный". Это было в Киеве. Я только после чемпионата мира, 21 год. Как мне рассказывали эту историю, она с подружками сидела в каком-то ресторане, и мы с пацанами что-то отмечали. Тина, как обычно, со своей харизмой, юмором, уверенным мнением такая спрашивает: "Кто тут у вас такой модный? Дайте мне его номер, я сейчас его поставлю на место!" А я тогда реально не смотрел ни "Самый умный", при всем уважении – не знал тебя (обратился на камеру к Тине Канделаки. – Прим. ред.). То есть я знал, что есть такая Тина Канделаки, но не знал, как она выглядит. И вот звонит телефон, и она такая: "Ну привет, Милевский!" А незнакомый номер... И она говорит: "Это Тина Канделаки!" Я говорю: "Ну и что? Хорошо". Какой-то смех идет, знаешь... Непонятно. Ну как бы разговор не пошел, трубку положили".

Однако этим общение известного футболиста и популярной телеведущей не ограничилось. "Потом как-то все завертелось. Списались, увиделись, пообщались. Она крутая, честно!" – заявил Артем Милевский.

Автор: 30 июля 2019, 10:45
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Соблазнительные фото Тины Канделаки

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