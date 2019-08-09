Дочь Пригожина сильно похудела

Даная Пригожина похвалилась достижением. Дочь музыкального продюсера Иосифа Пригожина сбросила более 20 килограммов.

Даная Пригожина взялась за себя в декабре 2018 года. Тогда ее вес составлял 112 килограммов при росте 165 сантиметров. За восемь месяцев удалось скинуть 21 килограмм. И на этом Даная останавливаться не собирается.

"Идеально было бы избавиться еще от 30-40, но начало положено, чему я очень рада. И за это благодарна одному человеку, чье имя назвать не могу. Благодарна ему за мотивацию. Очень крутую. Могу дать один совет – влюбитесь. Он действительно помогает", – рассказала девушка.

Дочь продюсера Иосифа Пригожина раскрыла секрет своего преображения. "Во многом мне помогли Валерия и ее система питания, которой я стараюсь придерживаться. Кроме того, ем часто и понемногу. В спортзал пока не хожу. К тренировкам приступлю, когда избавлюсь еще от 5-10 килограммов", – поделилась она планами.

Прогресс налицо: если раньше Даная Пригожина носила одежду почти 60-го размера, то теперь влезает в свои наряды 52-го. Она давно борется с лишним весом. В попытках сбросить килограммы девушка прибегала к различным способам: диетам, голоданию, специальным таблеткам.

Кстати, последние негативно отразились на фигуре Данаи. Она вспомнила, что вначале эффект был что надо – на таблетках Пригожина сбросила порядка 15-18 килограммов. А потом проявились опасные последствия.

"Организм перестал нормально работать: нарушился гормональный фон, я поправилась аж до 120! Не скажу, что много ела, нет. Просто таков эффект от таблеток. Потом не могла похудеть полтора года. Так что, девочки, не совершайте моих ошибок!" – цитирует Данаю Пригожину StarHit.