Доведенный Пригожин разнес родного сына: У меня просто шок

Говорят, худой мир в семье Иосифа Пригожина рухнул. Речь идет о детях от первого брака Данае и Дмитрии. Наследник пожаловался: он специально приехал в Москву, чтобы увидеться с отцом, а тот отказался встречаться. Иосиф Пригожин изложил свою версию событий.

"Мне не очень нравится, как он относится к брату", – прокомментировала ситуацию Даная Пригожина. Сын продюсера занимается бизнесом и живет на Кавказе, а в Москве бывает крайне редко. Дмитрий хотел увидеться с отцом, чтобы попросить совета, но встреча не состоялась.

Журналисты связались с Иосифом Пригожиным, чтобы узнать его мнение об этой истории, и были встречены весьма эмоционально. "У меня просто нет слов! Что здесь можно комментировать? Он мне предложил встретиться втроем – я, он и его отчим. Я должен встречаться с его отчимом что ли? Зачем?!" – задал риторический вопрос продюсер.

Он пояснил, что предпочел бы побеседовать с сыном тет-а-тет. "Приехал денег попросить, у него был какой-то бизнес-план. И я не отказывал ему во встрече. Я сказал, что хочу встретиться с сыном, а не с предпринимателем. Он со мной не контактирует в последнее время вообще. Три года меня не видел, а теперь пришел со мной бизнес-план обсуждать! У меня просто шок!" – цитирует Пригожина "Собеседник".

Напомним, что несколько лет назад в эфире ток-шоу дети продюсера пожаловались на то, что он якобы обделял их вниманием. Однако Иосиф Пригожин заверил, что помогал отпрыскам достаточно. К примеру, Дмитрий получил высшее образование благодаря помощи отца.

