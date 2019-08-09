Анна Хилькевич поздравила мужа с годовщиной свадьбы

Анна Хилькевич в минувшую среду вместе с мужем отметила четвертую годовщину свадьбы. Слова любви и благодарности ему она разместила на свой странице в соцсети.

Буквально неделю назад актриса поздравляла мужа с его 33-летием, а теперь они отмечают совместный праздник – четвертую годовщину свадьбы. В честь такого важного события Анна разместила на своей странице в Instagram очередной пост, где поблагодарила мужа за все, что он для нее сделал, а также призналась в любви. "Я все так же люблю тебя, мой hubby))), и даже больше. С годовщиной, любовь моя! Хочу также, до самой старости", – написала актриса.

Звезда сериала "Универ. Новая общага" отметила, что вместе с Артуром они семь лет, но за это время их чувства друг к другу нисколько не изменились. "Помню как-то давно одна моя знакомая сказала мне, что они с парнем уже семь лет вместе... И я тогда подумала – "Вот это да... Наверное, это трудно... Наверное, чувства уже остывают, нет той остроты, нет той нежности, страсти... Сколько же кризисов прошла эта пара"🙈 И вот теперь я могу сказать "Мы вместе уже 7-й год..." Только те мои мысли и предположения были неверны", – добавила Анна Хилькевич (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.).

Поклонники актрисы поздравили ее с таким радостным днем и пожелали их паре огромного счастья и любви. Но нашлись и те, кто не упустил возможности написать что-то едкое. "7 лет? Ну вот как раз это и есть переломный момент в отношениях. Вангую, разойдетесь через год, но не хотелось бы", "Пара красивая, но ты искусственная, Аня. Причем вся. Когда состаришься, это будет смотреться уродливо", – написали подписчики под постом актрисы.

Напомним, что для Анны Хилькевич этот брак является вторым. В 2011 году она вышла замуж за Антона Покрепу, с которым познакомилась на съемках сериала "Барвиха". Спустя год молодые люди развелись. Настоящее счастье актриса обрела в браке с Артуром Волковым. В августе 2015 года они сыграли красивую свадьбу, на которую были приглашены многие известные люди, а уже в декабре у пары родился первенец. Девочку нарекли необычным именем Арианна, оно представляет сочетание первых букв имен звездной пары (Артур и Анна). В прошлом году у Анны Хилькевич и ее мужа родилась вторая дочка, которую назвали Машей в честь героини сериала, в котором играла актриса.