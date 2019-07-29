Специалист отказался спасать Анну Хилькевич

Анна Хилькевич счастливая жена, мать двух дочерей и успешная актриса. Кажется, в ее жизни все складывается гармонично. Однако в какой-то момент артистка поняла: все не так, как бы ей хотелось.
"Начали происходить внутренние трансформации. Я начала узнавать себя, понимать себя, слышать и слушать себя. Нашла свои слабые места, пыталась их проработать. Но оказалось, что даже при всем понимании сделать это не так просто", – призналась Анна.
Она обратилась за помощью к эксперту. "Хороший такой психолог. Опытный, с большим бэкграундом и стоимостью. Целый час мы беседовали. Я рассказывала, делилась, сдерживая постоянно подступающие слезы", – рассказала звезда.
В итоге специалист отказался спасать Хилькевич. "В конце психолог сказала: "Хотите, чтобы я резюмировала, что вижу?" Я, естественно, согласилась и услышала: "Анна! Вы здоровый человек, и я Вам абсолютно не нужна. Вы со всеми изменениями справитесь сами – нужно время..." Вот как бывает. Сама в шоке. В чертовски приятном шоке!" – заключила счастливая актриса.
На вопросы подписчиков о "слабых местах" Анна предпочла не отвечать.
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