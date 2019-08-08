"Работала посудомойкой, теперь приехала": Алибасов вылил ушат грязи на дочь Федосеевой-Шукшиной

Шоумен резко отреагировал на претензии падчерицы Ольги Шукшиной. Бари Алибасов подчеркнул, что на наследство известного режиссера и писателя он не претендует.

На днях дочь нынешней жены продюсера, актрисы Лидии Федосеевой-Шукшиной, в беседе с журналистами рассказала, что опасается за будущее творческого наследия ее гениального папы – Василия Шукшина. Ольга боится, что после смерти матери права на интеллектуальную собственность, принадлежащие сейчас вдове режиссера, отойдут нынешнему мужу артистки шоумену Бари Алибасову.

"Не для того Шукшин жил, не для того так рано умер, чтобы после его смерти его имя полоскали в связи с фиктивным браком его вдовы, фиктивным отравлением "Кротом", липовой пропажей какого-то кота", – заявила Ольга Шукшина.

Несколько дней поклонники ждали ответа от Бари Алибасова, и сегодня, 8 августа, шоумен выступил со встречным заявлением. Продюсер вылил ушат грязи на Ольгу, назвав ее "больным человеком".

"Ты прочитал статью девочки, которая всю жизнь прожила в Египте, работала посудомойкой, теперь приехала сюда, а здесь находится меньше года в стране, и вдруг появляется эта публикация, которая не имеет никакого отношения ко мне. Оказывается, я еще и претендую на авторские права на произведения Шукшина. Это больной человек только может такое придумать", – цитирует Бари Алибасова Sobesednik.ru.

После этого шоумен подчеркнул, что выяснять отношения с Ольгой Шукшиной не собирается по причине ее нездоровья. Между тем продюсер отметил, что дружить с падчерицей не перестанет.