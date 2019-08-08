"Один в один": Галкин нашел себе новую Пугачеву за рубежом

Юморист спровоцировал бурную дискуссию в соцсетях. Максим Галкин шутя, сравнил отечественную Примадонну Аллу Пугачеву с голливудской звездой Барбарой Стрейзанд.

В личном Instagram артист опубликовал видеонарезку концерта американской исполнительницы. В кадре Барбара Стрейзанд в просторном платье черного цвета и пышной прической поет со сцены для поклонников.

"Это концерт Барбары Стрейзанд, который состоялся пять дней назад. Похоже образ Аллы двадцатилетней давности дошел до мировых звезд (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – шутливо написал Максим Галкин.

Отметим, что сходство образов Пугачевой и Стрейзанд поразило подписчиков юмориста. Поклонники королевы российской поп-сцены отметили, что Алла Борисовна в сотню раз лучше зарубежной артистки. Галкина даже предостерегли от необдуманной женитьбы на американской Примадонне.

"Только не женись теперь на ней 😂это всего лишь дешевая копия 🤷🏾‍♂️😂😂😂😂", "Аааа 😂🤭👍🏽Просто ОДИН В ОДИН ))) @maxgalkinru", "Я, не читая пост, подумала , что это фрагмент из концерта Аллы Борисовны :)))", "Барбаре до Аллы,как до луны", "Им всем до Аллы Борисовны ,как до Китая.Алла одна ,была ,есть ,и будет", – писали верные фанаты Аллы Пугачевой.

Отметим, что почитатели творчества Барбары Стрейзанд тоже не дремали. Они пытались спустить с небес на землю поклонников российской артистки. В частности отмечалось, что голливудская дива имеет статус мировой знаменитости, в то время как Аллу Пугачеву знают лишь на постсоветском пространстве.

"Хм. Мания величия? Образ, безусловно, поход. Но до @barbrastreisand Алле Борисовне как до Марса пешком", "Обидно, что Барбару вы назвали дешевой копией", "Не думаю, что она кого-то копирует и под кого-то косит😁 ☝️ скорее совпадение! А что еще одевать на сцену в таком возрасте? Не все же имеют такую фигуру, как у Мадонны, чтобы позволить себе в трусах выйти на сцену в 60 лет😉", – рассуждали подписчики Максима Галкина.