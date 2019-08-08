Перекошенная Боня бросилась к врачам после "уколов красоты"

Знаменитость тщательно следит за своей внешностью. В вопросах сохранения молодости Виктория Боня практически эксперт: она постоянно советует своим подписчикам в Instagram косметику, рассказывает о правильном уходе за лицом и телом, раскрывает секреты идеального макияжа.
Кроме того знаменитость призывает поклонниц придерживаться принципов правильного питания и регулярно заниматься спортом. А вот к "инъекциям красоты" Виктория рекомендует относиться с большой осторожностью. Много лет назад она решила попробовать филлеры, о чем очень пожалела. Из-за них лицо телеведущей перекосило.
"Я помешана на том, чтобы выглядеть хорошо. Но с помощью подручных средств, а не скальпеля и иглы. Когда мне было 26 лет, увлекалась инъекциями, колола себе носогубные складки, пыталась соответствовать моде. В итоге это привело к асимметрии лица, потому что филлеры мне вводили неправильно!" – цитирует Викторию Боню издание Vokrug.tv со ссылкой на "Антенну-Телесемь".
Тогда теледиве пришлось лететь в Лос-Анджелес к известному доктору Саймону Урьяну. По словам знаменитости, услугами этого специалиста пользуются многие голливудские дивы, в том числе Ким Кардашьян и Леди Гага. Звездный доктор помог Виктории обрести прежние черты лица.
"С тех пор никаких уколов. Решила для себя, что нужно использовать все возможные средства, чтобы натуральным способом сохранить красоту", – резюмировала Виктория Боня.
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