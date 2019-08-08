Пасынок о смерти Валентина Гафта

"Жив, я только что от него, все с ним в порядке", – заявил родственник артиста в беседе с "Интерфаксом". Напомним, что неделю назад Валентин Гафт почувствовал себя плохо и сам приехал в больницу. Там его положили в реанимацию, так как врачи опасались за его жизнь. Специалистам удалось привести в норму состояние актера, и позже его перевели в отделение неврологии.
По некоторым данным, Валентина Гафта сразил инсульт. Однако его упруга Ольга Остроумова не подтвердила эту информацию, уйдя от ответа. "Да, Валентин в больнице в удовлетворительном состоянии. Улыбается уже. Все вокруг него танцуют, пляшут, все очень внимательные", – рассказывала она журналистам.
Отметим, что народный артист не впервые обратился к медикам. По словам врачей, в марте его состояние также резко ухудшилось, нарушилась речь, он был заторможен. Позже Валентин Гафт опроверг эту информацию, сказав, что никакие больницы не посещал.
Тем не менее, здоровье легендарного артиста оставляет желать лучшего. Валентин Иосифович страдает от болезни Паркинсона. Говорят, актер переживает, что является обузой для семьи. Ему нужно постоянно находиться под присмотром врачей.
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