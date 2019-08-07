Многодетная Барановская высказалась об усыновлении

Одна из поклонниц спросила звезду, смогла ли бы она взять ребенка из детского дома. Юлия Барановская ответила, как на духу.
Ведущая, которая в одиночку воспитывает троих детей от футболиста Андрея Аршавина, не стала притворяться. "На данный момент моей жизни – нет. Что будет завтра, никто не знает. Ребенок не игрушка. Взял – не получилось – отдал обратно", – высказалась знаменитость.
Также у знаменитости спросили, хочет ли она еще иметь детей. На этот вопрос Юлия Барановская ответила утвердительно. Также она сообщила, как относится к прививкам. По словам звезды, у всех ее наследников сделаны все прививки.
О своей заветной мечте Юлия Барановская написала так: "Чтобы были здоровы мои дети, мои родные и близкие". Ответила теледива и на множество других вопросов пользователей соцсети.
Как писали "Дни.ру", Юлия Барановская отправилась вместе с детьми отдыхать в Грецию. Новое видео, которым поделилась телеведущая со своими подписчиками, вызвало у всех полный восторг. В ролике она предстала в роскошном платье от известного московского дизайнера, обожаемого многими отечественными звездами, Александра Терехова.
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