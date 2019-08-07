Толкалина заговорила после мерзких оскорблений

Актриса высказалась о хейтерах на своей странице в Instagram. Любовь Толкалина заявила, что злопыхатели ее раздражают.

41-летняя знаменитость на несколько дней ушла из соцсети после ужасного инцидента в Ейске. Там должен был состояться спектакль "Мастер и Маргарита", который в последний момент отменили. Из-за этого звезде театра и кино пришлось выслушать множество оскорблений.

После нескольких дней молчания Любовь Толкалина вновь появилась в социальной сети. Свой пост в Instagram она посвятила хейтерам. Артистка отметила, что не понимает, как нужно вести профиль, чтобы не вызывать в свой адрес море критики.

"Если люди ненавидят все вокруг, значит – им очень плохо", – заявила знаменитость. Также она добавила, что в Instagram делится лишь положительными моментами жизни.

"Здесь я позволю себе рассказывать не о невзгодах моих, трудностях и печалях, они у меня есть, как у каждого, не ради хвастовства или для зависти", – обратилась к поклонникам Любовь Толкалина.

Кроме того, она призвала всех, кто не смог посмотреть спектакль в Ейске и не получил свои деньги за купленные билеты обратно, следить за ее обновлениями в соцсети. "Мы исколесили с Мастером (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены – Прим. ред.) всю страну и продолжаем наш путь! В вас есть шанс увидеть этот спектакль в своем родном городе! бесплатно!!!" – заявила Любовь Толкалина. Большинство подписчиков поддержали артистку, посоветовав ей не реагировать на мерзкие слова недоброжелателей.

Напомним, 2 августа в Ейске не состоялся спектакль с участием Любови Толкалиной. Из-за нескольких праздников на въезде в город усилили контроль. Автобус с актерами и декорациями задержали полицейские. После допроса стражи порядка отпустили труппу.