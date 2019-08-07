София Ротару озвучила странный каприз

С конца 2018 года София Ротару прекратила выступать в России. Говорят, артистка всерьез опасалась действий украинских радикалов. И все же певица приняла решение порадовать россиян своими песнями. На август у нее запланировано сразу несколько мероприятий: по приглашению Игоря Крутого она выступит на "Новой волне" в Сочи, а потом будет несколько кассовых концертов. Также она примет участие в фестивале "Дискотека 80-х" в Ростове и Краснодаре.
Сегодня, 7 августа, Софии Ротару исполнилось 72 года. Свой день рождения артистка предпочитает проводить в узком семейном кругу. "София Михайловна не любит широко отмечать свои дни рождения и разговоры о том, сколько ей лет. Порой ей сын полушутя говорит: "Мама, ты давно в паспорт не заглядывала!" – рассказал директор певицы Сергей Лавров.
Он рассказал об одном капризе артистки. "Как-то после выступления я предложил: "Выпьем за хороший концерт!" Кивнула, мол, ладно, давай. Я лезу в холодильник, а у нас там всегда изобилие, организаторы в каждом городе оставляют в гримерке Ротару итальянское вино и другие напитки, которые чаще всего остаются нетронутыми. Я беру прохладное белое вино, София Михайловна говорит: "Холодное пить не буду! Только горячее!" Пришлось бутылку ставить в раковину, нагревать под напором горячей воды..." – цитирует близкого человека певицы сайт "Комсомольская правда".
К слову, музыкальный критик Сергей Соседов убежден, что София Ротару поет под фонограмму. "Неужели вы думаете, что в свои 72 года она запоет ни с того ни с сего живьем? Живого пения от Сони Ротару ожидать просто смешно. Такого быть не может: нельзя повернуть время вспять. Я в это не верю. У нее проблемы с легкими начались еще в 70-х годах. Говорили даже о туберкулезе. Песни Сони Ротару, как и Пугачевой, уже давно спеты. Сказать им публике больше нечего," – заявил тот.
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