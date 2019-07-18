Оскандалившаяся Ротару нашла защитника в России

София Ротару не стала оправдываться после неприятного инцидента на концерте в Витебске. Певица грубо оттолкнула одного из поклонников, за что получила в свой адрес массу негативных комментариев. В защиту народной артистки выступил актер Александр Олешко.

София Ротару выступила на фестивале "Славянский базар" в Витебске с большим успехом. Зрители завалили артистку цветами поле выступления, к сцене выстроилась очередь с букетами.

Примечательно, что одного из поклонников Ротару оттолкнула. Позже выяснилось, что певица запомнила навязчивого воздыхателя, который посещает каждый ее концерт. Тем не менее артистку раскритиковали, назвав высокомерной.

В защиту Софии Ротару выступил телеведущий и актер Александр Олешко. Он был свидетелем инцидента – и утверждает, что народная артистка просто защищалась.

"Зрителю, который на сцене практически схватил ее за шею, чтобы поцеловать, она просто не позволила это сделать. Я стоял рядом, свидетельствую! К сожалению, некоторые зрители нарушают границы другого человека, не чувствуют их", – написал Олешко в Instagram.

Актер подчеркнул, что за кулисами и на сцене София Ротару была "прекрасна, как всегда" – приветлива и вежлива. Олешко добавил, что не раз пересекался с народной артисткой на концертах, гастролировал вместе с ней и ни разу не видел, чтобы певица некрасиво обошлась с кем-то из поклонников.