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Шоу-бизнес

Оскандалившаяся Ротару нашла защитника в России

София Ротару. Фото: www.globallookpress.com
София Ротару не стала оправдываться после неприятного инцидента на концерте в Витебске. Певица грубо оттолкнула одного из поклонников, за что получила в свой адрес массу негативных комментариев. В защиту народной артистки выступил актер Александр Олешко.
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София Ротару выступила на фестивале "Славянский базар" в Витебске с большим успехом. Зрители завалили артистку цветами поле выступления, к сцене выстроилась очередь с букетами.

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 София Ротару

София Ротару певица, актриса

Примечательно, что одного из поклонников Ротару оттолкнула. Позже выяснилось, что певица запомнила навязчивого воздыхателя, который посещает каждый ее концерт. Тем не менее артистку раскритиковали, назвав высокомерной.

В защиту Софии Ротару выступил телеведущий и актер Александр Олешко. Он был свидетелем инцидента – и утверждает, что народная артистка просто защищалась.

"Зрителю, который на сцене практически схватил ее за шею, чтобы поцеловать, она просто не позволила это сделать. Я стоял рядом, свидетельствую! К сожалению, некоторые зрители нарушают границы другого человека, не чувствуют их", – написал Олешко в Instagram.

Актер подчеркнул, что за кулисами и на сцене София Ротару была "прекрасна, как всегда" – приветлива и вежлива. Олешко добавил, что не раз пересекался с народной артисткой на концертах, гастролировал вместе с ней и ни разу не видел, чтобы певица некрасиво обошлась с кем-то из поклонников.

Автор: 18 июля 2019, 13:04
ФОТОРЕПОРТАЖ

Что годы сделали с Ротару

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