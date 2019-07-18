Оскандалившаяся Ротару нашла защитника в России

София Ротару выступила на фестивале "Славянский базар" в Витебске с большим успехом. Зрители завалили артистку цветами поле выступления, к сцене выстроилась очередь с букетами.
Примечательно, что одного из поклонников Ротару оттолкнула. Позже выяснилось, что певица запомнила навязчивого воздыхателя, который посещает каждый ее концерт. Тем не менее артистку раскритиковали, назвав высокомерной.
В защиту Софии Ротару выступил телеведущий и актер Александр Олешко. Он был свидетелем инцидента – и утверждает, что народная артистка просто защищалась.
"Зрителю, который на сцене практически схватил ее за шею, чтобы поцеловать, она просто не позволила это сделать. Я стоял рядом, свидетельствую! К сожалению, некоторые зрители нарушают границы другого человека, не чувствуют их", – написал Олешко в Instagram.
Актер подчеркнул, что за кулисами и на сцене София Ротару была "прекрасна, как всегда" – приветлива и вежлива. Олешко добавил, что не раз пересекался с народной артисткой на концертах, гастролировал вместе с ней и ни разу не видел, чтобы певица некрасиво обошлась с кем-то из поклонников.
Популярные темы форума
Не могут даже лучшие умы, Понять, что для Христа или для Будды, Опаснее неверие Фомы, Чем подлое предательство Иуды.
Сняла трусы в метро!
ДЕВУШКИ И ЖЕНЩИНЫ ВАМ НРАВИТСЯ КОГДА МУЖЧИНЫ ВАМ ДАРЯТ ПОДАРКИ?
ПРИ СССР БЫЛО ХОРОШО ЖИТЬ!
Как относиться к астрологам?
Почему завистники-извращенцы ищут слабость?
Люблю мужа сестры
Рим или Париж?
Как назвать дочь? Вика или Лиза?
самые бедные это россияне ,денег нет ,только на мороженное хватает!
Главное деньги, все можно купить
Ребенок постоянно обзывается
СПРОСА НЕТ,НЕ В ОДНОЙ РЕСПУБЛИКЕ ,ХОЗЯЙСТВОМ НИКТО НЕ ЗАНИМАЕТСЯ,ТОЛЬКО ДЕНЬГИ ХОТЯТ,ОТКУДА ИМ ВЗЯТЬСЯ?НИКТО НЕ РАБОТАЕТ,ТОЛЬКО МИТИНГИ В СВОИХ РЕСПУБЛИКАХ УСТРАИВАЕТ!
Послеродовая депрессия
КОРОЛЬ МАЛАЗИИ РАЗВЁЛСЯ С РУССКОЙ КРАСАВИЦЕЙ МОСКВЫ
Леди Гага увела у Ирины Шейк Бредли Купера
Висит кожа после похудения
Просит перекраситься с блондинку
Гелендваген
Можно еще раз прожить ту же жизнь?
Ненавижу подругу
Зависть?
ДОБРОКАЧЕСТВЕННЫЕ ОПУХОЛЬ ,ЧТО ЭТО?
кому интересно экскурсия чернобыльская АС?Что за фигня?Неужели это весело?
Внешность ухудшается после родов
Обманываю его
Ирина Шейк! Россия с тобой!
Муж стал импотентом
мой опыт с гадалкой
Любовь война