"Должна попробовать все": Бледанс в БДСМ-наряде довела до экстаза

В личном Instagram знаменитость опубликовала короткое видео. В кадре артистка демонстрирует костюм из черного латекса с экстремальным декольте, в котором она выходит на сцену. В руках Эвелина Бледанс держит плетку.
Видео получилось очень волнующим, поэтому знаменитость решила разбавить его текстом. "Моя героиня Эва из спектакля "Любовь по-итальянски" меняет образы как перчатки. Женщина должна попробовать все или только классика?" – поинтересовалась артистка у подписчиков.
Пользователи Сети не смогли пройти мимо чересчур сексуального образа Эвелины Бледанс. Многие захотели попасть на спектакль с участием артистки. БДСМ-наряд помог знаменитости попиарить постановку.
"Хорошо, что мой дед уже старый, а то убег бы к Эвелинке, ох, хороша бабенка!!!!👍💐 (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. Ред.)", – написал доведенный до экстаза интернет-обыватель в комментариях. "Держите деда в руках", – нашлась с ответом Бледанс.
Напомним, на днях Эвелина Бледанс ошарашила народ неоднозначным заявлением. Артистка сказала, что вышла бы замуж за поп-короля отечественной эстрады Филиппа Киркорова.
"Такие союзы имеют право на существование. В нашем возрасте уже есть дети, они общаются между собой, а нас соединяют творческие темы. Секс? Не все семейные пары на нем помешаны!" – рассудила Эвелина Бледанс.
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