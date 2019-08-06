Отказали все органы: умерла подруга Игоря Крутого

Отметим, что новость распространилась в нескольких телеграм-каналах. Одной из первых оказалась "Героиня Татлера". Она сообщила: "Узнала страшную новость, но пока надеюсь, что это ошибка и придет опровержение. Молюсь". Ей вторили: "Модные хроники Злой Киски": "Дай бог, чтобы ужасный слух оказался только слухом или ошибкой".
Но это оказалось правдой. Super объявил о смерти Аллы Вербер, фешн-директора ЦУМа, вице-президента компании Mercury, подруги многих отечественных знаменитостей. Как рассказали источники, близкие к семье, Алла Вербер скончалась после продолжительной болезни, которая спровоцировала одновременный отказ всех органов.
Mash отмечает, что она скончалась во время отпуска в Италии, в Форте-дей-Марми. По их данным, 61-летнюю Аллу Вербер сразил инфаркт. Отметим, что буквально на днях она отметилась на юбилее композитора и продюсера Игоря Крутого. Грандиозное торжество раскинулось на три дня, знаменитости развлекались в турецком Бодруме. Интересно, что каждый день был посвящен определенной тематике.
Отметим, что Алла Вербер дружила со многими отечественными и зарубежными знаменитостями. Можно представить, как неожиданно для них прозвучала эта новость. Последней фотографией на личной страничке Аллы в социальной сети Instagram является кадр, на котором та безмятежно держит велосипед. " Какое же это невероятное удовольсвте! Чувстую себя школьницей (орфография и пунктуация автора сохранены. – Прим.ред.)", – написала Алла Вербер.
Популярные темы форума
Сёстры Хачатурян великие мученицы?
Совет автору темы,которая ругается с матерью
Продолжение темы мамы—дочки
Цымбалюк-Романовская беременна от Джигарханяна?!
Владимир Васильев из передачи ,,Модный приговор,, образец вкуса и высокий интеллектуал.
Памятники фашистам в России
Главреду
Что вы ели сегодня?
Обсудим Олю Бузову?
Как переехать жить в Европу?