Переломанная Караулова сообщила о боли

Отдыхая на Мальдивах, 31-летняя певица сломала палец на ноге. О неприятном происшествии артистка рассказала в Instagram. При этом Юлианна Караулова отметила, что травма не помешала ей сходить на йогу и попозировать для красивых фото.
О самом инциденте звезда рассказала только то, что сама споткнулась. "Спасибо за беспокойство! Я немного прихрамываю, но в целом все ок", – упокоила подписчиков знаменитость.
По этому поводу Юлианна Караулова вспомнила детскую поговорку про боль. "У собачки болит, у кошечки болит, а у Юлечки не болит", - поделилась певица тем, как говорили ей взрослые. Артистка считает эту фразу неправильной. "Жестокая и дурацкая фраза – не говорите ее своим детям. Кошечка и собачка не должны страдать!" – призвала Юлианна Караулова родителей.
Ранее исполнительница отметила, что на Мальдивах ей отдыхается хорошо – не то что в Крыму, где шумные россияне даже не дали ей спокойно почитать на пляже. "Вышеописанный случай на Мальдивах супер редкость. Обычно здесь вполне себе реальный тихий рай. Поэтому возвращаюсь сюда снова и снова при всей своей любви к открытию новых мест в путешествиях", – призналась Юлианна Караулова.
Как писали "Дни.ру", недавно комментаторы ругали Юлианну Караулову за фото в красном слитном купальнике: "Тощая", "Кто говорит, что у тебя фигура супер, не верь им!", "Фу, противно смотреть. Дошли уже – ни стыда, ничего!" – съязвили подписчики.
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