Караулова возбудила народ постельным фото без ретуши

Юлианна Караулова решила поддержать модный тренд и сфотографироваться без макияжа и ретуши. Чтобы усилить впечатление, певица позировала в постели, слегка прикрывшись одеялом.

Фотографии без фильтров и макияжа, естественная красота сейчас в моде – так что Юлианна Караулова решила не отставать. Снимок улыбающейся певицы в постели появился в Instagram артистки.

"В реальности мы все не идеальны, и в этом, на самом деле, и есть наша красота, особенность и даже сила. Я за то, чтобы девушки следили и ухаживали за собой, но против того, чтобы они привыкали к тому, что могут хорошо выглядеть только после определенных обработок и манипуляций с их изображениями", – написала певица.

Юлианна Караулова признается, что зачастую сама грешит "фейстюном и чрезмерными обработками". Однако, по словам артистки, в последнее время она старается "бить себя по рукам". Певица не хочет стать похожей на тех "идеальных" дам из соцсетей, которых при встрече невозможно узнать.

Поклонники по достоинству оценили как смелость, так и внешность Юлианны Карауловой. Певицу назвали милой, красавицей и подобрали еще с десяток эпитетов к ее свежему виду.

Юлианна Караулова второй год не может въехать в квартиру своей мечты: певица никак не закончит ремонт. По рассказам артистки, ей пришлось работать с 15 лет ради собственной квартиры в Москве. В прошлом году Юлианне, наконец, удалось приобрести жилище. Но ремонт закончить пока не удается – несмотря на то, что в обустройство новой квартиры она вкладывает все заработанные с концертов деньги.