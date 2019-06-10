Юлианну Караулову публично втоптали в грязь
На фото артистка запечатлена в красном слитном купальнике и мокрыми волосами в раздевалке спортзала World Class "Романов". Она оповестила читателей, что идет плавать.
"Кажется, что лето началось довольно давно, а на деле – прошла всего неделя", – подписала звезда. Она отмечает, что готова к новой маленькой жизни, что ждет ее впереди. "Но после этих выходных это точно не точно", – смеется Юлианна.
Поклонники тут же начали писать комментарии под снимком. Многие оценили прекрасную физическую форму Карауловой."Худая легенда", "Ох, ничего себе тростиночка! Вы, мадам, стройна, как камыш!", "Очаровательная девочка", – восторгались фанаты.
"Спасателям Малибу прибыло пополнение", – пошутила активная пользователь Сети.
Но многие сочли певицу не слишком привлекательной. И, конечно, купальник тоже не остался незамеченным. "Тощая", "Кто говорит, что у тебя фигура супер, не верь им!", "Фу, противно смотреть. Дошли уже, ни стыда, ничего", – критиковали злобные подписчики.
"Зачем так купальник натягивать? Аж кумушка наружу!" – язвительно заявила недоброжелательница.
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