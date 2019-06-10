Юлианну Караулову публично втоптали в грязь

Эстрадная певица Юлиана Караулова выложила в Instagram новый пост. Реакция поклонников была весьма неожиданной.

На фото артистка запечатлена в красном слитном купальнике и мокрыми волосами в раздевалке спортзала World Class "Романов". Она оповестила читателей, что идет плавать.

"Кажется, что лето началось довольно давно, а на деле – прошла всего неделя", – подписала звезда. Она отмечает, что готова к новой маленькой жизни, что ждет ее впереди. "Но после этих выходных это точно не точно", – смеется Юлианна.



Поклонники тут же начали писать комментарии под снимком. Многие оценили прекрасную физическую форму Карауловой.

"Худая легенда", "Ох, ничего себе тростиночка! Вы, мадам, стройна, как камыш!", "Очаровательная девочка", – восторгались фанаты.

"Спасателям Малибу прибыло пополнение", – пошутила активная пользователь Сети.

Но многие сочли певицу не слишком привлекательной. И, конечно, купальник тоже не остался незамеченным. "Тощая", "Кто говорит, что у тебя фигура супер, не верь им!", "Фу, противно смотреть. Дошли уже, ни стыда, ничего", – критиковали злобные подписчики.

"Зачем так купальник натягивать? Аж кумушка наружу!" – язвительно заявила недоброжелательница.