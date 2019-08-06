"Это практически предательство": Корчевников вскипел из-за подлости известного режиссера

Актриса Валентина Шарыкина стала гостьей шоумена Бориса Корчевникова. В студии программы "Судьба человека" звезда советского кино рассказала, как бросила мужа ради режиссера Евгения Ташкова.

Ташков и Шарыкина встретились на съемках картины "Майор Вихрь", там артистка играла одну из главных ролей. Отношения Валентины с мужем давно разладились, поэтому ей ничего не стоило влюбиться в обаятельного режиссера.

"С предыдущим мужем мы часто дрались, поэтому наши отношения сложно было назвать идеальными. И тут в моей жизни появился Ташков. Он был очень мягким и чувственным человеком, которого было невозможно не полюбить. Режиссер приезжал к театру, и мы с ним встречались. От мужа я ушла", — рассказала звезда в ток-шоу "Судьба человека".

Валентина призналась, что не сразу раскусила Евгения, оказалось, что ее новый возлюбленный живет двойной жизнью. Ташков в те годы был женат на актрисе Екатерине Савиновой, которая прославилась благодаря главной роли в картине "Приходите завтра". Супруга режиссера долго и мучительно болела и, когда поняла, что стала обузой для родных, наложила на себя руки.

"Я не знала, что у него больная жена. Иначе никакого романа бы не было. Когда я узнала, то сразу сказала ему, что мы не имеем права быть вместе. Я поняла, что это большой грех и ушла от него. Правда, как потом выяснилось не навсегда", – рассказала актриса.

После смерти Савиновой Ташков вновь появился в жизни Шарыкиной. Почти сразу Валентина переехала к нему. Вместе артистка и режиссер прожили десять лет. Евгений не позвал ее в ЗАГС даже когда она забеременела.

"Очень сильный токсикоз, и я очень плохо себя чувствовала. И потом мне кто-то сказал, что уже поздно и может родиться дебил. И у меня от перепуга все выскочило, выкидыш был. Я просто в стрессе находилась. Какой-то страх был", – призналась артистка ведущему ток-шоу "Судьба человека" Борису Корчевникову.

Ташков знал об этой беременности, но детей не хотел. По словам артистки, режиссер не поддержал ее в этот сложный момент, ведь был на съемках. Не смог он ей помочь и тогда, когда Шарыкина горевала из-за смерти матери.

На съемках фильма "Уроки французского" режиссер познакомился с актрисой Татьяной Ташковой. Он ушел от Валентины и через некоторое время женился на новой возлюбленной. В этом браке у Евгения Ташкова родился сын.

"Я только одного не понимаю, скажите, дорогая, а почему вы оправдываете мужчину, который вас здесь не поддержал, – вскипел Борис Корчевников. – И замуж не позвал за десять лет. Разрушил вам второй брак, замуж не позвал, вы носили его ребенка под сердцем. Он его не хотел, а что такое, когда мужчина не хочет ребенка, – это практически предательство женщины, это такое нервное состояние, вот у вас выкидыш и случился. Уверен – из-за него, потому что когда мужчина не поддерживает беременность, то, конечно, уходит ребенок, которого не хотят".

"Я считаю, что человек свободен в своем выборе. Мужчина тем более, и я научилась все прощать, этому учит Христос. Все прощать и все понимать", - ответила ведущему ток-шоу "Судьба человека" Валентина Шарыкина.