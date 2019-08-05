Заявление Петросяна об украинцах ударило по Зеленскому

Артист и телеведущий высказался на своей странице в Instagram об отдыхающих в Крыму жителях Незалежной. Слова Евгения Петросяна прокомментировал член экспертного совета по развитию информационного общества при Госдуме Вадим Манукян.

Юморист отметил большое количество украинских туристов на полуострове. "В Ялте нынче тепло. Людей много, в том числе из Украины, и это факт, что бы там ни говорили. Отдыхающие "улыбаются, радуются солнцу, морю и друг другу, как и должно быть в этом мире", – написал в соцсети Евгений Петросян.

По мнению Вадима Манукяна, рассказ артиста о наличии большого количества украинцев в Крыму бьет по их президенту Владимиру Зеленскому и его заявлениям. "Украинцы на отдых в российский Крым с удовольствием приезжают, а он не может, хотя я уверен, что очень хочет", – отметил собеседник "Дни.ру".

По его словам, граждане Незалежной даже праздники российские празднуют. "Приходили недавно на день ВМФ России. Сколько бы не говорили власти Украины о том, что Крым принадлежит им, но слаще от этих заявлений никому не становится. Рядовые украинцы давно уже признали Крым российским и с удовольствием ездят в него отдыхать", – высказался эксперт. Он добавил, что расплачиваются они там не гривнами, а российскими рублями.

Манукян обратил внимание на то, что "только украинские селебрити Крыма сторонятся, как черт ладана". Он считает, что Зеленскому пора бы приехать в Крым.

"Нет ни одной юридической проблемы ему это сделать. Пусть посмотрит в глаза крымчанам и получит все ответы на интересующие его вопросы о принадлежности полуострова", – заявил Вадим Манукян.

Напомним, ранее Евгений Петросян в своем микроблоге оценил популярные в Сети стишки-пирожки. Артист опубликовал несколько четверостиший, построенных на игре слов. В одном из них Евгений Петросян высмеивает половое бессилие у мужчин в возрасте: "Мой дядя самых честных правил,/ Когда не в шутку занемог,/ То вспомнил чудное мгновенье,/ Когда он мог еще пока".