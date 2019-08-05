Заявление Петросяна об украинцах ударило по Зеленскому

Юморист отметил большое количество украинских туристов на полуострове. "В Ялте нынче тепло. Людей много, в том числе из Украины, и это факт, что бы там ни говорили. Отдыхающие "улыбаются, радуются солнцу, морю и друг другу, как и должно быть в этом мире", – написал в соцсети Евгений Петросян.
По мнению Вадима Манукяна, рассказ артиста о наличии большого количества украинцев в Крыму бьет по их президенту Владимиру Зеленскому и его заявлениям. "Украинцы на отдых в российский Крым с удовольствием приезжают, а он не может, хотя я уверен, что очень хочет", – отметил собеседник "Дни.ру".
По его словам, граждане Незалежной даже праздники российские празднуют. "Приходили недавно на день ВМФ России. Сколько бы не говорили власти Украины о том, что Крым принадлежит им, но слаще от этих заявлений никому не становится. Рядовые украинцы давно уже признали Крым российским и с удовольствием ездят в него отдыхать", – высказался эксперт. Он добавил, что расплачиваются они там не гривнами, а российскими рублями.
Манукян обратил внимание на то, что "только украинские селебрити Крыма сторонятся, как черт ладана". Он считает, что Зеленскому пора бы приехать в Крым.
"Нет ни одной юридической проблемы ему это сделать. Пусть посмотрит в глаза крымчанам и получит все ответы на интересующие его вопросы о принадлежности полуострова", – заявил Вадим Манукян.
Напомним, ранее Евгений Петросян в своем микроблоге оценил популярные в Сети стишки-пирожки. Артист опубликовал несколько четверостиший, построенных на игре слов. В одном из них Евгений Петросян высмеивает половое бессилие у мужчин в возрасте: "Мой дядя самых честных правил,/ Когда не в шутку занемог,/ То вспомнил чудное мгновенье,/ Когда он мог еще пока".
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