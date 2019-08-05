Жена Овечкина оказалась под капельницей

4 августа младшая дочь актрисы Веры Глаголевой вместе с мужем посетили концерт Дженнифер Лопес в Москве. Оказывается, на шоу жена Александра Овечкина приехала из больницы и туда же отправилась и после выступления.
Анастасия Шубская выложила видео из палаты медучреждения. В кадре она лежит на кровати, а рядом располагается капельница. "Вырвалась на концерт и обратно – долечивать почки", – сообщила она поклонникам. О точном диагнозе супруга хоккеиста предпочла не рассказывать.
Отметим, это не первая проблема со здоровьем, которой Анастасия Шубская делится публично. Так, в 2018 году она лежала под капельницами. "Болеть никак нельзя. В ход идут витамины", – делилась девушка в своем Instagram-аккаунте.
Напомним, дочь Глаголевой и Александр Овечкин женаты почти три года. В августе их первенцу исполнится годик.
Ранее девушку заподозрили во второй беременности. Поводом к слухам послужил округлившийся живот Анастасии Шубской, который подчеркнуло облегающее платье. Однако домыслы пользователей Сети не получили официального подтверждения. Вместе с тем, Анастасия Шубская не скрывает, что они с супругом хотят много детей.
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