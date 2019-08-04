Удалившая все фото мужа Брежнева показала роскошное тело

В Stories личного Instagram вокалистка опубликовала пикантный снимок. В кадре Вера Брежнева позирует в черном топе на тоненьких бретельках. Наряд подчеркивает идеальные формы знаменитости.
Отметим, что Брежнева с некоторых пор публикует только свои фото, иногда снимки своих дочерей. Кадры с изображением супруга – музыканта и продюсера Константина Меладзе – она старается не показывать, даже старые публикации с мужем звезда удалила из соцсети.
На этот факт обратили внимание подписчики Веры. Одна из поклонниц набралась храбрости и спросила вокалистку о том, почему она убрала из микроблога личные кадры с Константином.
"Вера, куда делись фото, где муж тебя на руках носит?! Видео, где вы в Мюнхене?! Верните, пожалуйста, народное достояние на место", — написала звезде фанатка. "Убрала, чтобы завистников не нервировать", – объяснила Вера Брежнева.
Напомним, Вера Брежнева и Константин Меладзе стали мужем и женой в октябре 2015 года. Знаменитости сыграли тайную свадьбу в Италии. На торжестве присутствовали только самые близкие.
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