"Просто космос": Климова покорила снимком без макияжа

На странице знаменитости в Instagram появилась фотография, на которой запечатлена лишь часть ее лица. Артистка отдала предпочтение естественности и не использовала для снимка косметику.
Пользователи не смогли пройти мимо откровенного кадра. Они признались, что были очарованы глазами звезды: "Глаза просто космос. Они у вас неимоверные, магические! Всегда любуюсь в фильмах", "Очень красивая! Любви вам и счастья", "Красавица неописуемая", "Такая натуральная! Приятно смотреть". Актриса поблагодарила поклонников за комплименты.
В различных интервью Екатерина Климова не раз говорила, что предпочитает естественную красоту искусственной. Чтобы всегда оставаться в хорошей форме, она следит за здоровьем кожи, волос и ногтей, передает Teleprogramma.pro.
Недавно актриса встретилась со своим первым мужем. Бывшие супруги отправились на прогулку вместе с дочерью Елизаветой и возлюбленной Ильи Хорошилова. Фотографиями встречи звезда поделилась в Instagram.
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