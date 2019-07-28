41-летнюю Климову заметили с бывшим мужем

Актриса Екатерина Климова недавно прогулялась со своим бывшим мужем Ильей Хорошиловым. Снимки встречи актриса выложила в сторис с своем Instagram. Компанию бывшим супругам составила их общая дочь Елизавета и нынешняя избранница Хорошилова Елена Бирюкова.
Елизавете уже 17, и она сейчас активно помогает матери с младшими братьями – 12-летним Матвеем и 10-летним Корнеем. Недавно Климова пережила очередной развод – она рассталась с актером Гелой Месхой. Пока неизвестно, общаются ли бывшие возлюбленные, но со своим первым мужем актриса сохранила теплые отношения.
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