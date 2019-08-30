Ради Мироновой любовник бросил родившую жену

Новость о том, что 46-летняя Мария Миронова ждет ребенка, стала сенсацией. Откровенное интервью дал ее бывший любовник.

С врачом-онкологом Дмитрием Барановским Мария Миронова встречалась с конца 2015 по осень 2016 года. Актрису не смущало, что он младше на 15 лет. Отношения развивались так стремительно, что вскоре Барановский переехал в огромную квартиру Мироновой.

Мужчина был женат на оперной певице Анне Барановской. В браке они прожили восемь лет. В тот момент она только родила второго ребенка, долгожданную дочку. "Конечно, для нее мой уход стал шоком, я так виноват. К тому же, дочь назвали Машенькой, и я знал, в честь кого… Маша просила не торопить события, подождать, все время спрашивала, что я в ней нашел. Но я был полон решимости, меня как будто волной накрыло, не мог без нее жить. Из дома ушел с одним чемоданом", – цитирует Барановского сайт "Комсомольская правда".

Пара была счастлива. Чувства зашкаливали. Оформивший развод Дмитрий сделал предложение Марии. Она отправила его к своему духовнику, а тот, в свою очередь, посоветовал отложить венчание на год. Влюбленные планировали и детей. Но у них ничего не получилось – у Мироновой произошел выкидыш.

Однако все было не так гладко. Влюбленные ревновали друг друга. Они устраивали сцены, скандалили, выясняли отношения. После отдыха в Италии, где тоже не обошлось без ссор, Мария Миронова указала любовнику на дверь. Когда он отказался, она наняла охрану, которая не позволяла ему и на пушечный выстрел приближаться к ней.

"Расставались мы со страшными скандалами и взаимными упреками. При этом нам было, что делить – машина, крупная сумма денег. Ничего из этого Маша мне не отдала. Но главное, что расставание было очень болезненным, мы как будто проросли друг в друга. Она была моей большой любовью и большой ошибкой. Потому что после таких ярких ощущений уже непонятно, как жить дальше..." – признался бывший любовник Марии Мироновой.

Новость о беременности актрисы стала потрясением для Дмитрия Барановского. "Как все могло так быстро случиться? Маша никогда не торопилась. А тут уже успела выйти замуж и забеременеть!" – удивился он. Барановский сделал такой вывод: "Наверное, просто пришло время, и Маша встретила своего человека, которого она достойна. Дай бог, чтобы это была любовь".