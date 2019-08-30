Ради Мироновой любовник бросил родившую жену

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Мария Миронова. Фото: www.globallookpress.com
Новость о том, что 46-летняя Мария Миронова ждет ребенка, стала сенсацией. Откровенное интервью дал ее бывший любовник.
прочитано 2906 раз

С врачом-онкологом Дмитрием Барановским Мария Миронова встречалась с конца 2015 по осень 2016 года. Актрису не смущало, что он младше на 15 лет. Отношения развивались так стремительно, что вскоре Барановский переехал в огромную квартиру Мироновой.

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Мужчина был женат на оперной певице Анне Барановской. В браке они прожили восемь лет. В тот момент она только родила второго ребенка, долгожданную дочку. "Конечно, для нее мой уход стал шоком, я так виноват. К тому же, дочь назвали Машенькой, и я знал, в честь кого… Маша просила не торопить события, подождать, все время спрашивала, что я в ней нашел. Но я был полон решимости, меня как будто волной накрыло, не мог без нее жить. Из дома ушел с одним чемоданом", – цитирует Барановского сайт "Комсомольская правда".

Пара была счастлива. Чувства зашкаливали. Оформивший развод Дмитрий сделал предложение Марии. Она отправила его к своему духовнику, а тот, в свою очередь, посоветовал отложить венчание на год. Влюбленные планировали и детей. Но у них ничего не получилось – у Мироновой произошел выкидыш.

Однако все было не так гладко. Влюбленные ревновали друг друга. Они устраивали сцены, скандалили, выясняли отношения. После отдыха в Италии, где тоже не обошлось без ссор, Мария Миронова указала любовнику на дверь. Когда он отказался, она наняла охрану, которая не позволяла ему и на пушечный выстрел приближаться к ней.

"Расставались мы со страшными скандалами и взаимными упреками. При этом нам было, что делить – машина, крупная сумма денег. Ничего из этого Маша мне не отдала. Но главное, что расставание было очень болезненным, мы как будто проросли друг в друга. Она была моей большой любовью и большой ошибкой. Потому что после таких ярких ощущений уже непонятно, как жить дальше..." – признался бывший любовник Марии Мироновой.

Новость о беременности актрисы стала потрясением для Дмитрия Барановского. "Как все могло так быстро случиться? Маша никогда не торопилась. А тут уже успела выйти замуж и забеременеть!" – удивился он. Барановский сделал такой вывод: "Наверное, просто пришло время, и Маша встретила своего человека, которого она достойна. Дай бог, чтобы это была любовь".

Автор: 30 августа 2019, 15:17

комментарии

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Лола
Ответить
У Пугачевой научились. Какие страсти-духовник, охрана, деньги, выкидыш.
Дора
Ответить
Если это правда, то какая же грязь. Вообще деньги испортили наших артистов. Кто им платит такие гонорары? Миронова всегда предпочитала очень богатых мужчин, росла фактически без отца.
"""
Ответить
Не думала про нее, что она такая дура... Сыну 27 лет, а маман с пузом, типа я не бабуся, еще е....ся... Лерочка така-же. Но у той хоть молодой сельпошный футболист, держать надо. А эта кого держит?
Марина
Ответить
Вот как бывает.
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