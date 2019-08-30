Маленькая дочь с позеленевшими ногами ошарашила Полину Гагарину

Артистка опубликовала в Stories в своем Instagram-аккаунте серию видеороликов с участием ее дочурки. На записи сидящая на лужайке малышка заметила, что ее ноги стали красно-зелеными. Далее у мамы с девочкой завязался крайне интересный диалог.
"У меня зелено-красные ноги. Сегодня меня укусила акула. Я кого-то увидела в море…" – пожаловалась Мия.
"Логично, укусила акула и стали зеленые и красные ноги…" – подыграла малышке Гагарина.
На мамин вопрос, что же теперь им делать дальше, малышка ответила коротко и ясно: "Ничего!".
Отметим, исполнительница родила дочь от бывшего супруга фотографа Дмитрия Исхакова. Также у Полины есть и старший сын, 11-летний Андрей от отношений с актером Петром Кисловым. Артистка все свое свободное время посвящает воспитанию детей.
Но часто ей приходится уезжать на гастроли, ведь это неотъемлемая часть ее работы. В эти моменты звездные наследники остаются под присмотром любимой бабушки.
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