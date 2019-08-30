Ягудин назвал Тотьмянину коровой

Татьяна Тотьмянина и Алексей Ягудин проводят время во Франции. Отметим, что у фигуристов там есть собственные апартаменты, там ходит в школу их старшая дочь Лиза. На днях прославленная фигуристка буквально переполошила своих фанатов. Фигуристка опубликовала в социальной сети Instagram фотографию, на которой предстала в эффектном купальнике.
Бикини подчеркнуло великолепную фигуру спортсменки. Поклонники не смогли сдержать эмоций. И если одни рассыпались в комплиментах, то нашлись и те, кто умудрился придраться. В частности, "диванные эксперты" высказали мнение, что Татьяна Тотьмянина слишком худая. Другие оскорбились обнаженным телом фигуристки, хотя, отметим, ничего лишнего та не показала.
"Худая корова еще не газель. Но, конечно, Таню не хочется обижать, она прекрасная женщина, хотя все равно ребра до такой степени не должны торчать", – высказала мнение в комментариях одна подписчица. Ей немедленно ответил супруг Татьяны Тотьмяниной, фигурист Алексей Ягудин. "Это моя корова и она самая лучшая!!!" – заявил спортсмен.
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