"Что бы еще вырезать": Ягудин перенес операцию на голове
Спортсмен оказался в операционной. О том, что Ягудин пережил хирургическое вмешательство, стало известно 21 мая. Алексей поделился фотографиями из медучреждения на своей странице в Instagram и прокомментировал случившееся.
За Алексея Ягудина переживает семья. Дома его ждут жена Татьяна Тотьмянина и две дочки. Больше всех по папе скучает маленькая Мишель. Фигурист рассказал, что двухлетняя малышка переживает, что его нет рядом. "А где папа? А он на очередном ТО. Пробег-то уже большой, а впереди много всего! Что бы еще вырезать?!?!? Здоровья всем!!!" – написал Ягудин в своем микроблоге.
Поклонники выразили спортсмену свою поддержку, пожелав скорейшего выздоровления. Подробности случившегося олимпийский чемпион решил не разглашать. Напомним, в апреле спортсмен перенес операцию на лице. Тогда, как и сейчас, он не стал раскрывать детали.
Супруга Алексея – фигуристка Татьяна Тотьмянина также пережила несколько операций на ноге после того, как получила травму в конце 2017 года. Она несколько месяцев занималась восстановлением здоровья. В общей сложности спортсменке пришлось лечь под нож хирурга четыре раза.
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