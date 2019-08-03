"Очень красивая": Валерия в роковом образе свела с ума Полину Гагарину

Накануне певица Валерия отправилась в столичный аэропорт. Для выхода в свет она выбрала красную блузку, синий пиджак, клетчатую юбку и красные сапожки. Роковой образ она дополнила шейным платком и красными колготками.
В подписи к посту артистка поиронизировала над погодой в Москве. "Снова аэропорт. Фото сегодняшнего утра, хотя можно подумать, что архивное – нельзя в августе быть так одетым", – написала исполнительница.
Комментарий под снимок оставила певица Полина Гагарина. Звезда пришла в восторг от образа Валерии. Она считает, что в таком наряде певица может отправиться на прием к монарху. "И так в самолет? Нужно так на прием к королеве! Очень красивая", – отметила исполнительница.
С Полиной Гагариной согласились многие пользователи. "Икона стиля", "Какой эффектный наряд", "Очень красивый комплект. И вы, Валерия, очаровательны", – делились мыслями комментаторы. Одна из подписчиц заявила, что теперь хочет приобрести подобный наряд: "Боже, я влюбилась в ваш образ, сейчас ищу похоже вещи".
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