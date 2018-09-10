Заявившая о маразме Миронова оконфузилась из-за скандального кутежа в библиотеке

В Сети набирает обороты шумиха, которая поднялась после показа мод, прошедшего в Российской государственной библиотеке. На мероприятии гости сидели за столами, ели и выпивали. В скандал вмешалась актриса Мария Миронова, которая заявила, что не было "ни крабов, ни икры", на что фанаты тактично ей заметили, что она перепутала события.

Все началось с того, что на днях в Российской государственной библиотеке состоялся показ осенне-зимней коллекции итальянского бренда Ermanno Scervino. На мероприятии отметилось множество знаменитостей: Алена Долецкая, Пелагея, Полина Гагарина с мужем, Ингеборга Дапкунайте и другие.

В Сети в большом количестве размещены фотографии и видео с мероприятия. На них видно, что гости сидят за столами и угощаются различными блюдами, а вдоль стен расположились готовые помочь официанты. Общественность крайне негативно восприняла это событие. Не осталась в стороне и интеллигенция. Так, на своей страничке в Facebook писательница Татьяна Толстая разразилась гневным постом, а режиссер Владимир Бортко высказал мнение, что гости мероприятия "потеряли мораль". "Само по себе выбор места для итальянца все равно, но для тех, кто там присутствовал, это совсем не хорошо. Они просто гадили там, где живут", – заключил кинодеятель в разговоре с РЕН ТВ.

В ситуацию вмешалась и актриса Мария Миронова. У себя на страничке в Instagram артистка написала: "Друзья, ну почему у нас так происходит!? Я понимаю, что сейчас время такое, что постоянно нужен какой то скандал, противоборство, осуждение, столкновение мнений. Но все чаще это происходит просто без повода, до смешного, до маразма, честно сказать уже)!!!"

Далее Мария сообщила, что пару недель назад в библиотеке имени Ленина состоялась фотосъемка для журнала, в которой приняли участие "замечательные русские актрисы", рассказавшие о своих любимых книгах. При этом Миронова добавила: "Уже на протяжении недели муссируется в прессе, дают свои комментарии известные люди (причем, которых там вообще не было))), что в библиотеке устроили бордель с распиванием напитков, крабами и икрой. Друзья, не было ни крабов, ни икры, ни борделя, ни напитков!)))) Я свидетель!))"

В комментариях фанаты указали Мироновой, что она перепутала события. "Мария, крабы и напитки были, но не в день Вашей фотосессии", "Они не про ваш проект. А про показ "шервино", "Мария, если я не ошибаюсь, обсуждается другое событие в библиотеке. А именно – показ, кажется, "Шервино" от Боско. Там как раз все и было: икра, шампанское", – просветили артистку подписчики.

Отметим, что много критики получила в свой адрес актриса Ингеборга Дапкунайте, которая примерно в то же время, когда прошел пресловутый показ, выложила в своем аккаунте в Instagram фото, на котором запечатлена стоящей на столе в той же библиотеке. Однако по подписи к снимку очевидно, что речь идет о том же мероприятии, о котором говорила и Мария Миронова. "В осеннем #BoscoMagazine фотосъемка в Библиотеке им. Ленина и рекомендация к прочтению моей любимой книги Михаила Зыгаря "Империя должна умереть", – сообщила Ингеборга.