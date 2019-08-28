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Сообщившая о страшном недуге Брухунова сильно изменилась

Татьяна Брухунова. Кадр youtube.com
Татьяна Брухунова отреагировала на упреки пользователей Сети в использовании фотошопа. Молодая помощница Евгения Петросяна пояснила, почему делает это.

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Татьяна Брухунова регулярно выкладывает в Instagram фотографии, демонстрируя кулинарные изыски и необычные наряды. Подписчики нередко критикуют ее за использование фотошопа.

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На днях молодая помощница юмориста призналась, что обрабатывает снимки. "Но я никогда не делаю себя стройнее, не замазываю шрам на ноге, не маскирую прыщи. Зачем? Завтра вы встретите меня на улице и обомрете от разницы", – написала она.

Брухунова принимает себя со всеми достоинствами и недостатками, но так было не всегда. "12 лет я боролась с жуткой формой акне", – рассказала ассистентка Евгения Петросяна. По ее словам, борьба с недугом оказалась долгой и затратной. Однако Татьяна победила: она сильно изменилась – о высыпаниях на коже и речи не идет.

"Я могу позволить себе не доставать пудреницу месяцами. Много лет ушло у меня на принятие себя, своего лица, сутулости, которая со мной с юности (это случилось из-за компрессии позвонков грудного отдела), плохого зрения (привет, наследственность!) и очков. Но с годами все это я не только приняла, но и полюбила. И сегодня никто не сможет внушить мне обратное!" – заверила Брухунова.

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Публикация от Tatyana Brukhunova (@bruhunova)

От комплексов Татьяна благополучно избавилась. "Давно приняла в себе то, что не могу изменить, а над тем, что меня не устраивает, но можно изменить, работаю. Это долгий и кропотливый путь", – подчеркнула помощница артиста.

По ее мнению, соревноваться в достижении идеала нужно только с собой. "Любовь к себе растворяет все комплексы. И запомните: пока вы занимаетесь самобичеванием, жизнь проходит! Другого "сегодня" уже никогда не случится!" – заключила Татьяна Брухунова.

Автор: 28 августа 2019, 12:27
ФОТОРЕПОРТАЖ

Богатая жизнь скромной помощницы Евгения Петросяна

комментарии

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
Ответить
ПРИЖИВАЛКА, НАХЛЕБНИЦА, ВОРОВКА, ГАСТАРБАЙТЕРША!! НА ДЕНЬГИ ПЕТРОСЯНА ЖИРУЕТ И ДАЕТ ИНТЕРВЬЮ... НИ ДЕТЕЙ, НИ СЕМЬИ-ЛЮБОВНИЦА.... А СКОЛЬКО ЕЩЕ ТАКИХ ДЕВИЦ ПО РОССИИ??
Гость
Ответить
Я работаю над рылом в фотошопе сама.Я хорошо знаю это пакет.
Гость
Ответить
А ведь было время, тогда она была моей.
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