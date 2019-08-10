"Труп невесты": Анну Хилькевич разругали за макияж

Анна Хилькевич сделала необычный макияж. Снимок актриса разместила в Instagram.

Анна Хилькевич любит делиться со своими поклонники фотографиями своей семьи и друзей, различных мероприятий и фотосессий. Последнее фото актрисы было раскритиковано ее подписчиками. Казалось бы, обычный макияж, который самой Хилькевич приходится по душе. "Ой, смыть бы ей это все, а то на себя не похожа))) А я не буду смывать. Я хочу быть неузнаваема и обворожительна", – подписала фото актриса.

Однако многие юзеры не нашли ничего привлекательного в таком образе. " Тот случай, когда сама накрасилась", "Как -то не очень Анна, без яркого макияжа вы явно красивее", "Вот не люблю я такой яркий макияж ни на себе, ни на ком-то ещё. Может, потому что саму часто красят. И тут смотрю, Аня такая красивая с естественным, а этот, кажется, возраста добавил", "Как из мультика "Труп невесты"", – написали пользователи Сети.

Другие же, наоборот, отметили, что глаза Анны стали выразительными и бездонными – макияж удачно подчеркнул их красоту. Некоторые нашли сходство между актрисой и другими известными личностями. Так, ее сравнили с телеведущей Юлией Барановской, певицей Юлией Началовой и зарубежной коллегой, актрисой Сарой Джессикой Паркер.

Стоит отметить, что фото, на котором Анна Хилькевич вместе с мужем и дочкой сделали на лицах аквагрим, вызвало больше восхищения. Всем понравилось, что звездная семья ко всему подходит творчески.