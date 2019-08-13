Шокированная Анна Хилькевич признала свои страхи

На фото звезда запечатлена в компании друзей и супруга, бизнесмена Артура Волкова. На Анне Хилькевич буквально нет лица. А связано это с тем, что семейные пары накануне прошли страшный квест.
"Выбрались с ребятами на квест🤦🏼♀😭 только когда мы выбирали, решили, что "только не на страшный"! В итоге: я целый час ходила с полностью закрытыми глазами, вцепившись в первую попавшуюся руку друга/подруги🙈😭 ну, не мое это. Точно. Вот попугать кого-то– я с радостью! Но только не наоборот. 😬 в общем, этим фото я закрываю в своей жизни все пугающие и мистические развлечения🤚🏽🤚🏽🤚🏽🤦🏼♀😝 (орфография и пунктуация автора сохранены. – Прим. ред.)", – гласит подпись под снимком.
Фанаты посочувствовали напуганной актрисе. "Такой неподдельный страх в глазах!", "По лицу заметно! Я Вас без улыбки давно не видела", "Аня сама тут как привидение, бедная..." – растрогались поклонники звезды.
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