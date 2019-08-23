Сашу Савельеву перестали узнавать

На записи исполнительнице всего 15 лет. Саша с очень серьезным видом играет на флейте, а преподаватель аккомпанирует на фортепиано. Невооруженным глазом видно, что Савельева волнуется, хотя и старается не показывать этого.
"Продолжаю разбирать архивы. Тому, кто первый назовет произведение, которое я играю (вопрос на засыпку), привезу сюрприз со Святой земли", – подписала ролик певица.
По данным Пятого канала, Саша с отличием окончила два отделения Музыкальной школы имени Дунаевского – фортепиано и духовое. К слову, видео было снято на одном из отчетных концертов.
Фанаты были обескуражены – далеко не все узнали в этой юной особе Савельеву. Кажется, что у исполнительницы темные волосы, но, по словам Саши, цвет искажает камера.
Многие отметили, что артистка совсем не изменилась. "Вы такая красивая! Что сейчас, что в детстве", – призналась фолловер.
"Какая молодец! Вы всегда так серьезны?" – поинтересовался обожатель.
Пользователи Сети похвалили и игру Саши: "Талантливый человек талантлив во всем!", "Произведение не узнала, но красиво!"
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