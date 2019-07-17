Саша Савельева рассказала о непреодолимом желании залезть на шест

На снимке экс-солистка группы "Фабрика" стоит, оперевшись о тренажер, и томно смотрит вниз. На ней розовая футболка с узлом, черные леггинсы с высокой талией и специальные перчатки для спорта.
"После занятий спортом чувствуешь себя человеком! Когда не переусердствуешь, не тягаешь тонны железа, сдыхая на пол– пути, потому что тебе срочно надо накачать задницу, а делаешь все с удовольствием. Ощущение любви к себе, к своему телу и душе. То чувство, когда цель – не просто вылепить красивое тело, а, в первую очередь, – здоровье и бодрость!", – поделилась мыслями под фотографией Савельева.
Также она заявила, что планирует еще пойти на пилатес. Кроме того, артистка горит желанием вернуться к занятиям на пилоне.
"Не убиваться, а наслаждаться!", – отметила Саша.
Напомним, в конце марта исполнительница впервые стала мамой. Своему супругу Кириллу Сафонову солистка подарила долгожданного наследника – сына Леона. К слову, всего за пару месяцев Савельева смогла привести свою фигуру в дородовую форму.
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