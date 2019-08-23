"Родители очернили": Фриске втянули в новый скандал с миллионами

Стало известно, что "Русфонд" оплатит лечение пятерых больных онкологией детей. Оказалось, что далеко не все фолловеры считают такое, казалось бы, гуманное решение, правильным и справедливым.
Некоторые обрушились с критикой и на родителей покойной Жанны Фриске. "Лечить надо за счет бюджета. Позорники", "Странно, что они чужие деньги, собранные на лечение и не понадобившиеся, присвоили нагло себе, ведь они же хотели спасти ее любыми путями, и народ им помог… Фу, просто позорят память своей дочери…", "Родители очернили память дочки, противно", – высказались подписчики аккаунта "Дни.ру" в соцсети.
Справедливости ради стоит отметить, что ряд интернет-пользователей отметили, что направить средства больным детям – хорошее дело и пожелали им скорейшего выздоровления. Нашлись и те, кто попросил материальной помощи себе.
Напомним, причиной смерти Жанны Фриске явилось тяжелое онкологическое заболевание – глиобластома – неоперабельная опухоль мозга. От подобной болезни также скончались Михаил Задорнов и Дмитрий Хворостовский. Жанна Фриске умерла 15 июня 2015 года в загородном доме в Балашихе. Похоронили певицу на Николо-Архангельском кладбище в Москве.
Популярные темы форума
Я очень люблю музыку
Батюшка пристает ко мне
Ищу человека!...
Влюбилась в Козерога.. Может, зря?
Девушка снималась в порно
Что происходит с Джигарханяном?
Почему чиновники живут лучше простых людей?
Животные
Ненавижу свекра
Ненавижу жмотов