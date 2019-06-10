Джанабаева не выдержала после откровений жены Меладзе

Экс-солистка группы "ВИА Гра" страдает от нападок недоброжелателей. Альбину Джанабаеву затравили после выхода интервью экс-супруги Валерия Меладзе.

Первая жена Валерия Меладзе появилась в студии "Судьбы человека" Бориса Корчевникова. Ирина рассказала, что очень переживала из-за развода. Она до последнего не знала, что любовницей певца продолжительное время была вокалистка Альбина Джанабаева.

Интервью экс-супруги Меладзе породило волну негатива по отношению к артистке. Та подверглась нападкам недоброжелателей, которые стали сравнивать ее с Ириной.

"Первая жена очень умная, самодостаточная. Мне очень понравилась!" – язвительно написала пользовательница Сети под фотографией Альбины Джанабаевой в Instagram.

Звезда не стала медлить с ответом. "Женитесь", – резко осекла она злопыхательницу. После, судя по всему, не выдержав потока грязи, артистка закрыла возможность оставлять комментарии на своей странице.

Альбина Джанабаева совсем недавно избавилась от клейма разлучницы. Ее несколько лет травили из-за отношений с женатым Валерием Меладзе. Об их связи стало известно после развода артиста. Оказалось, исполнитель жил на две семьи.