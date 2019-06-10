Джанабаева не выдержала после откровений жены Меладзе

Последние новости шоу-бизнеса на сегодня Звездный Инстаграм Форум Новости "Дома-2" Эксклюзив

Выбор читателей

Цымбалюк-Романовская отказалась посетить похороны Джигарханяна
В умирающей безумной старушке не сразу признали Веру Алентову
Сафронов проболтался о замалчиваемой причине смерти Началовой
Вскрылся жуткий обман Светланы Лободы
Распластавшаяся на кушетке Семенович без макияжа вызвала оторопь
партнеры
Понедельник 10 июня
Лента новостей
13:02
Отравленного Скрипаля делают бомжом
12:51
Эксперты не нашли в России достойного кваса
12:13
Татьяна Тарасова пострадала из-за подлого обмана
12:02
Шокирующие подробности драки Зеленского с Путиным
11:21
Загнанный в угол Порошенко прилюдно опозорился
10:37
Дошли до Путина: Россия в бешенстве из-за дела Голунова
10:33
Гороскоп на неделю
10:30
Экологический апокалипсис: Русский север гибнет под кучами мусора
10:28
Обнародованы результаты теста журналиста Голунова на наркотики
10:16
Роскошная Собчак отказалась выводить невзрачного Богомолова на красную дорожку
10:10
Запашный попал в страшное ДТП в Москве
09:54
Москвичам пообещали ливни и резкое похолодание
08:46
На Украине перевозбудились от слов Путина
08:39
Личные данные почти миллиона россиян утекли в Сеть
06:32
Представитель Алибасова раскрыл претензии к производителю "Крота"
04:23
Лоза научил подписчиков правильно мыть котов
02:03
49-летняя супермодель разделась после разрыва с 25-летним певцом
00:10
Собчак раскрыла шокирующие подробности ареста Голунова
22:12
Извращения голого Панина шокировали молодую певицу
20:09
От вышвырнутого Макаревича требуют благодарности
17:28
Сестра певицы Нюши рассказала о романе с популярным певцом
17:09
Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 9 июня 2019 года
16:46
Галкина пристыдили после видео из бассейна
15:55
Трусливый Зеленский насмешил желанием "нокаутировать" Порошенко
15:17
Бред и галлюцинации: на отравившегося Алибасова обрушилась новая беда
14:55
Журналист Голунов дал первое интервью после задержания
14:32
Народ ужаснулся изнеможденному виду звезды "Папиных дочек"
14:02
"Мама только одна": обнимающую свекровь Костенко упрекнули в лицемерии
13:35
"Такой стиль": Дочка Гузеевой оправдалась за нападки матери в эфире
13:35
Алибасов получил зловещее предупреждение после собственных похорон
13:04
Кожевникова меняет фамилию старшему сыну
12:45
Защита Голунова написала заявление на полицейских
12:00
С того света: как покойница Началова помогает снимать фильм о себе
11:40
Затравленный Макаревич сообщил об отмене выступления "Машины времени" у стен Кремля
11:15
Вываливший грязное белье Солнцев пострадал от последствий
11:00
Депутат поддержал введение иммунитета для журналистов и оппозиционеров
10:40
Собчак и Виторгану вручили документы о разводе
10:32
Мямля Зеленский взбесил украинцев своей нерешительностью
06:17
Роскошные ноги Гагариной покорили премию МУЗ-ТВ
03:44
Родившая Меган Маркл впервые вышла в свет
01:12
Пригожин грязно выругался на премии МУЗ-ТВ из-за преследования Валерии безумной фанаткой
23:35
Мадонну поймали на краже у Лободы
20:03
Отравленного Алибасова изнасиловали двое мужчин
19:48
Обследование не выявило следов побоев на теле Ивана Голунова
17:58
Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 8 июня 2019 года
16:38
Уличенный в извращенном сексе Панин угрожает Харламову
16:19
Под Москвой упал самолет
15:38
Умершего Децла удостоили награды на премии "МУЗ-ТВ"
14:53
Заступился за беременную: В Москве зверски убили мастера спорта
14:31
Раскоряченную в клетке Волочкову подвесили на 30-метровой высоте
13:55
Бесчувственного Алибасова заставят глотать метровый шланг
13:21
Харламов натравил друга на несчастную Гузееву
13:09
Доведенный народ собирает партизанские отряды для свержения Лукашенко
12:37
Покинутая Порошина взвыла без мужчины
12:32
Рэпер Гуф попал в больницу
11:56
Сексуальная Лорак порадовалась расставанию с бывшим мужем
11:15
Бузову унизили на премии МУЗ-ТВ
10:49
Найдено возмутительное оправдание для обнародования фото Алибасова в гробу
10:17
Погрязший в скандалах Эрнст сделал заявление о судьбе шоу "Голос. Дети"
10:13
"Стыдобище": Соболь смачно врезали за атаку беременной Симоньян
08:23
Дима Билан сделал шокирующее признание о своем будущем
06:08
"У нас круче": звезды блеснули на красной дорожке премии МУЗ-ТВ
04:13
Дочка нашла замену Кудрявцевой
02:15
Площадку "Дома-2" сровняют с землей
00:04
Малахова возбудила полуголая красотка-учительница
22:35
Задержан восьмой фигурант дела об убийстве спецназовца-героя
22:05
Путин похвалил пригласившего в Донбасс российские войска Зеленского
21:47
"Мы ждем тебя!": Солнцев пообещал научить Алибасова говорить
21:39
На Украине арестованы пять российских самолетов
21:17
Дети Пугачевой вооружились против брата
20:57
В Беверли-Хиллз продают особняк Бреда Питта и его бывшей
20:57
Турчак назвал главную цель цифровой экономики
20:45
"В окружении своих": Народ освистал забравшуюся на верблюда Бузову
20:03
Государственые лотереи помогут развитию спорта в России
20:00
"Малышка-сестренка": Рудковская рассказала о втором ребенке
19:49
Москва нагрелась до 51 градуса
18:53
Путин назвал Зеленского хорошим актером
18:42
"Она омерзительна": бывшую жену Меладзе распекли за откровения о певце
18:32
Совет на выходные
18:02
Проигравшего "Евровидение" Лазарева не пустили на премию МУЗ ТВ
17:51
МВД: Журналист "Медузы" задержан с наркотиками
17:51
Ученые назвали содержащие опасный пластик продукты
17:18
Кожевникову затравили за наглую рекламу
17:13
Смотритель кладбища об ажиотаже на могиле Началовой
16:58
Пригожин осудил Соболь за наглый выпад против Симоньян
16:58
Известную американскую актрису отхлестали веником и напоили водкой в России
16:55
Путин раскрыл новый план России
16:47
Спутал с йогуртом: семья Алибасова подает в суд на производителя "Крота"
16:13
Фестиваль исторической реконструкции "Времена и Эпохи" пройдет в Москве
16:12
"Москва-Сити" превращается в гастрономический кластер
16:10
Леонтьев проиграл Путину в выносливости
16:04
Володин назвал причину антироссийских санкций
15:32
Володин: Россия ждет от Зеленского конкретных шагов ради мира
15:32
Нетерпеливая Тодоренко высказалась о новой беременности
15:12
Загитова выставила клубничку на всеобщее обозрение
14:52
Житель Петербурга застрелил собаку из-за укуса
14:45
Пугачева сутки развлекала заявившегося в ее дом молодого композитора
14:37
Военные США пожаловались на собственную провокацию против России
14:30
"Угроза выкидыша": Симоньян поставили страшный диагноз
14:25
Налоги в России начнут собирать по-новому
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Экологический апокалипсис: Русский север гибнет под кучами мусора
Загнанный в угол Порошенко прилюдно опозорился
Найдено возмутительное оправдание для обнародования фото Алибасова в гробу
Бузову унизили на премии МУЗ-ТВ
Сексуальная Лорак порадовалась расставанию с бывшим мужем
Рэпер Гуф попал в больницу
Шоу-бизнес

Джанабаева не выдержала после откровений жены Меладзе

Валерий Меладзе и Альбина Джанабаева. Фото: www.globallookpress.com
Экс-солистка группы "ВИА Гра" страдает от нападок недоброжелателей. Альбину Джанабаеву затравили после выхода интервью экс-супруги Валерия Меладзе.
прочитано 1169 раз

Первая жена Валерия Меладзе появилась в студии "Судьбы человека" Бориса Корчевникова. Ирина рассказала, что очень переживала из-за развода. Она до последнего не знала, что любовницей певца продолжительное время была вокалистка Альбина Джанабаева.

ПО ТЕМЕ

"Она омерзительна": бывшую жену Меладзе распекли за откровения о певце

"Вцепиться ей в голову": экс-жена Меладзе о разговоре с Джанабаевой

 Звездный Инстаграм

Сюжеты Звездный Инстаграм

Альбина Борисовна Джанабаева

Альбина Борисовна Джанабаева певица

Интервью экс-супруги Меладзе породило волну негатива по отношению к артистке. Та подверглась нападкам недоброжелателей, которые стали сравнивать ее с Ириной. 

"Первая жена очень умная, самодостаточная. Мне очень понравилась!" – язвительно написала пользовательница Сети под фотографией Альбины Джанабаевой в Instagram.

Звезда не стала медлить с ответом. "Женитесь", – резко осекла она злопыхательницу. После, судя по всему, не выдержав потока грязи, артистка закрыла возможность оставлять комментарии на своей странице.

Альбина Джанабаева совсем недавно избавилась от клейма разлучницы. Ее несколько лет травили из-за отношений с женатым Валерием Меладзе. Об их связи стало известно после развода артиста. Оказалось, исполнитель жил на две семьи.

Автор: Руслана Алексеева10 июня 2019, 13:11
ФОТОРЕПОРТАЖ

Соблазнительная Джанабаева появилась в откровенном наряде

567

комментарии

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Популярные темы форума

Политика

Должен сидеть: Порошенко вынесли жесткий приговор
"Обида и ревность": Лукашенко попался на странном поведении
Новый срок Путина привел в ужас американцев
Зеленский сделал заявление об отставке

Шоу-бизнес

Джанабаева не выдержала после откровений жены Меладзе
"Красотки": Брежнева показала брошенную Цекало сестру
Поплавскую с огромным животом поздравляют с беременностью
Цымбалюк-Романовская обнародовала ужасные слова Джигарханяна об известной актрисе

Проишествия

Неожиданный поворот в деле об убийстве балерины Большого
Удар ножом в сердце: под Москвой боец спецназа погиб в драке с озверевшей толпой
Задушил колготками: чудовищные детали убийства любовницы российским чиновником
Леденящие душу подробности взрыва в Дзержинске

Lifestyle

"Манюня" из Молодежного театра довела до слез
Легендарный Алан Парсонс везет в Москву свой первый альбом за 15 лет
"Дозор" Сергея Лукьяненко выходит на большую сцену
Венский бал в Москве побил новый рекорд
Шоу-бизнес

Вены-веревки: дошедшая до края Джоли шокировала худобой

Звезда Голливуда перешла все границы
Шоу-бизнес

Родившая Меган Маркл впервые вышла в свет

Герцогиня Сассекская появилась на параде в честь королевы
Шоу-бизнес

Ушлая Меган Маркл перехитрила всю королевскую семью

Жена принца Гарри обрела неимоверную популярность
Спорт

Татьяна Тарасова пострадала из-за подлого обмана

Тренер возмущена до глубины души

Гороскоп

Гороскоп на неделю
Совет на выходные
Боль и страдания: Алибасову вынесли неутешительный приговор
У Панкратова-Черного не осталось здоровых органов

Фоторепортажи

Роскошная Собчак отказалась выводить невзрачного Богомолова на красную дорожку
"У нас круче": звезды блеснули на красной дорожке премии МУЗ-ТВ
Рианна взбудоражила народ серий "горячих" фото
Исхудавший донельзя Панайотов потряс поклонников

Спорт

Тяжело переживала: сдавшей Тарасовой вынесли жесткий приговор
Аршавина прижали к стенке за долги
Избитый женой Ягудин не успел в туалет
Россию пинками гонят с Олимпиады-2020 из-за допинг-скандала

Регионы

Тайные испытания на Крымском мосту взбудоражили народ
На краю пропасти: как Поморье стало зоной экологического бедствия
Итальянец пытался перепрыгнуть разводящийся мост в Петербурге (видео)
Кот-переросток сбил угонщика на велосипеде (видео)

Популярные акции

Все Промокоды Промокоды М.Видео
Промокоды iHerb Промокоды Озон
Промокоды Ситилинк Промокоды AliExpress
Промокоды Tmall Промокоды Фоксфорд
© 2019 Dni.ru. Все права защищены. info@dni.ru