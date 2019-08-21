Юлия Барановская оконфузилась во время съемок

На видео бывшая гражданская жена футболиста Андрея Аршавина пытается встать на ноги на большом надувном фламинго и после каждой новой попытки падает. Поняв, что трюк обречен на провал, Юлия Барановская садится на свое плавсредство и заливисто смеется.
Действие происходит в открытом море. Рядом с ведущей находятся двое мужчин – они тянут фламинго с помощью подводных аквабайков. "Я просто хотела сделать это стоя, но что-то пошло не так! Улыбнитесь!" – написала Юлия.
Пользователи отметили, что посмеялись от души. Они поблагодарили Барановскую за открытость и чувство юмора.
"Я не улыбаюсь – я просто ржу!" – призналась одна из них.
"Прикольная такая девчонка!", "Не стесняетесь быть смешной! Живая, настоящая!", "Юлия, я люблю Вашу самоиронию!", "Улыбнулись!" "Вы классная!", "Подняла настроение!" – прокомментировали пост подписчики.
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