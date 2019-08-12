Певицу Алсу сравнили с Ольгой Бузовой

Певица Алсу опубликовала на своей странице в Instagram новое фото. Оно вызвало неоднозначную реакцию публики.

На снимке исполнительница позирует на фоне лазурного моря. Для съемки она выбрала наряд светло-голубого оттенка: короткие шорты с высокой посадкой, топ с узлом и длинную рубашку того же цвета. Волосы она собрала в аккуратный пучок.

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Многие поклонники не узнали любимую певицу. "Не похожа на себя, все на одно лицо! Была красавица, зачем так рано уколы?", "Совсем на себя не похожа. Пластика?", "Подумала, что это Бузова или Оксана Самойлова", – удивлялись пользователи Сети.

"Вам бы столько бабок, сколько она на себя тратит, вы бы еще лучше выглядели... Обычная татарка", – вынес вердикт критик.

Кроме того, фанаты не одобрили постоянство в имидже исполнительницы, сообщает ФАН. "Неинтересная. Все одно и то же много лет. Разнообразия нет. Понятно, что стабильность хорошо. Но однообразие тоже надоедает", – высказалась злопыхатель.

Большинство подписчиков, несмотря на огромное количество негатива в комментариях под постом, все же признались, что им нравится образ Алсу. "Мисс элегантность!", "Вы прекрасны! Женственная, скромная, красивая, ну все-все!", "Всегда приятно смотреть на красивое и одухотворенное лицо", "Когда вас вижу в ленте, то всегда улыбка на лице! Ну до чего же приятная, нежная, женственная, утонченная", – восторгались поклонники.