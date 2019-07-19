Прооперированный Юрий Шатунов очень изменился

Исполнитель опубликовал новый снимок в свое Instagram. Он сфотографировал сам себя на фоне столичного аэропорта."Всем привет! Я в аэропорту "Шереметьево", вылетаю на отдых. Всем хорошего лета!", – подписал пост певец.
Поклонники отметили, что после перенесенных операций Юрий стал значительно хуже выглядеть. Некоторые даже предположили, что этот кадр сделан с помощью приложения Face App. "Это вы с программой старения или без нее?", – не стесняясь, поинтересовался фолловер.
Шатунов в миг развеял все сомнения фанатов. "Чтобы постареть программа не нужна, как мне кажется. Годы возьмут свое", – заявил музыкант.
"Как же идет тебе седина!", – поддержала кумира обожательница.
Отметим, что спустя столько лет певец все-равно пользуется большой популярностью у женщин. "Юрочка, какой же ты у нас классный, самый лучший! Отдыхай по полной, ты это заслужил!", "Я с 2005 года очень люблю тебя! Кстати, я тебе руку в Ставрополе жала, на концерте", – признавались восхищенные поклонницы.
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