Врач сделала важное заявление после госпитализации Юрия Шатунова

Не так давно в СМИ прошла информация о том, что всем известный артист Юрий Шатунов был прооперирован в срочном порядке. Со слов директора артиста, операция была проведена из-за гайморита. Причиной же воспаления пазухи стал зуб. О проблемах артиста высказалась врач-стоматолог Марина Пирмагомедова.



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