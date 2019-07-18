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Врач сделала важное заявление после госпитализации Юрия Шатунова

Фото: www.globallookpress.com
Не так давно в СМИ прошла информация о том, что всем известный артист Юрий Шатунов был прооперирован в срочном порядке. Со слов директора артиста, операция была проведена из-за гайморита. Причиной же воспаления пазухи стал зуб. О проблемах артиста высказалась врач-стоматолог Марина Пирмагомедова.
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Как стоматолог-хирург, Пирмагомедова в первую очередь обратила внимание на то, что случившееся с Шатуновым является довольно-таки частой причиной обращения пациентов в отделение челюстно-лицевой хирургии. "И к моему огромному сожалению, как правило, несвоевременное обращение наших пациентов и есть причина поступления в больницу в тяжелом состоянии", – рассказала она.

Для того, чтобы избежать проблемы подобного рода, эксперт порекомендовала каждые шесть месяцев обращаться к врачу стоматологу для осмотра полости рта и лечения кариозных зубов при выявлении таковых. "Ведь наш организм – это целостная система, и состояние полости рта напрямую отражается на нашем здоровье в целом (зубы не существуют где-то там сами по себе). Берегите себя", – резюмировала врач.


Ранее стало известно, что солист группы "Ласковый май" был экстренно госпитализирован. Юрий Шатунов перенес операцию. Артист был на гастролях, когда почувствовал недомогание.

Юрий Шатунов не стал отменять концерты, ведь в каждом городе его ожидали полные залы поклонников. Чтобы выходить на сцену, знаменитость принимала антибиотики и обезболивающие.
18 июля 2019, 21:51
ФОТОРЕПОРТАЖ

Сложно поверить: Юрию Шатунову – 45

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