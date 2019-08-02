Ким Кардашьян возмутила народ переделанной фигурой

На снимке супруга популярного американского рэпера Канье Уэста позирует вместе со своей сестрой Кендалл. Они сфотографировали сами себя в зеркало.
Обе девушки в бикини. На старшей надет черный купальник и розовая кепка, а на младшей леопардовый и панама в тон. "Путешествую по миру, но скучаю по своим сестрам", – подписала пост модель.
Внимательные подписчики обратили внимание на некоторые странные моменты в кадре. Например на то, что у зеркало расплылись границы. Умные фанаты сделали вывод, что это все из-за чрезмерного использования фотошопа. "Кими, ты перестаралась с фотошопом", "А что с зеркалом, оно расплавилось от жары?", – негодовали поклонники.
"А, спалилась, зеркало плывет, как раз там, где ты ретушировала фото", – язвительно отметил фолловер.
Отметим, в жизни звезды было много мужчин, причем все они были довольно популярными и медийными личностями. Первым супругом модели был музыкальный продюсер Деймон Томас, после него появился Реджи Буш – звезда американского футбола, а третим избранником стал баскетболист Крис Хамфрис.
Сейчас Ким Кардашьян замужем за известным рэпером Канье Уэстом. Пара в браке с 2014 года и у них трое замечательных детей – два сына и дочка.
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