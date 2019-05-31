Вид сзади: Каменских спутали с Кардашьян
Все снимки Насти Каменских – в купальниках. Певица не стесняется демонстрировать подписчикам великолепную фигуру. Особенно внимание мужской части аудитории привлекла пятая точка артистки – ее даже сравнили с американской светской львицей.
"Попа как у Ким", – выдал заключение один из комментаторов. На поклонники с ним не согласились. "Не, Ким и рядом не стояла", "Какая красотка, Кардашьян до нее далеко, мои ноги сами тянутся в спортзал", – восторгаются фанаты.
Настя Каменских и Потап недавно поженились. Шумную свадьбу, на которую пригласили 250 гостей, гуляли два. Затем молодые отправились в свадебное путешествие – как сообщается, на один из курортов в Турции, пишет "7Дней".
Настя Каменских поблагодарила своих подписчиков за теплые поздравления. И извинилась за то, что долго скрывала свои отношения с Потапом.
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