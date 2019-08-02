"Судить за мошенничество!": Алибасову с сыном потребовали впаять срок за вранье об отравлениивлении

История с отравлением Бари Алибасова средством для прочистки труб порядком надоела народу. Многие считают, что все это шоу, и требуют разобраться с авторами бессовестной постановки.

"Алибасова с сынком давно надо судить за мошенничество! Простого человека засудили бы давно. А этим мразям, которые наживаются, хоть бы что. Продолжают пиариться и получать денежки – наши, налогоплательщиков! Всех под суд! Будем собирать подписи об этом!", "Он, похоже, из комы не вышел еще! Врун, которому хочется быть белым и пушистым, вместе с врачами, обманувшими страну!" – возмущаются люди.

Интересно, что сам Алибасов просит плюнуть в глаза тем, кто считает историю с отравлением подлогом. "Эти слухи идиоты распускают. Я лежал семь дней в реанимации в коме, о чем вы говорите?! И жена Лида все это время с девяти утра до девяти вечера держала меня за руку, потому что врач предупредил: "Он может не выйти из комы. Надо, чтобы у него в руке было что-то живое".

Если вскроется обман, составившим липовую справку медикам может грозить уголовная ответственность. "Внесение врачами ложных сведений или исправлений, искажающих содержание медицинских документов, может рассматриваться в рамках уголовного законодательства при установлении статуса документа как официального и при наличии корыстной или иной личной заинтересованности, – пояснил "Дни.ру" юрист. – Если подложный документ использовался в мошеннической схеме, то обвиняемому грозит четыре года лишения свободы. В противном случае врач может отделаться 480 часами обязательных работ, двумя годами исправительных работ или шестью месяцами ареста".