Дочь Хворостовского показала большой живот

Мария Хворостовская вышла замуж и продемонстрировала большой живот. Совсем скоро в ее семье случится пополнение.

Мария является приемной дочерью Дмитрия Хворостовского. Она родилась в 1982-м, когда ее мать, балерина Светлана Иванова состояла в первом браке (судьбоносная встреча будущего всемирно известного баритона и артистки состоялась спустя четыре года). Несмотря на развод Хворостовских, Мария и Дмитрий сумели сохранить теплые отношения.

Сейчас она круглая сирота: мать умерла 31 декабря 2015 года от менингита, Дмитрий ушел из жизни после продолжительной борьбы с раком мозга 22 ноября 2017-го. Мария тяжело переживала смерть родителей, но теперь ее жизнь наладилась. Летом 2018 года она родила дочь Арию, в мае 2019-го вышла замуж, а сейчас готовится к появлению второго ребенка.

В Instagram Мария опубликовала фотографию, на которой запечатлена в обтягивающем наряде. Платье во всей красе демонстрирует большой живот. Многочисленные подписчики рассыпались в комплиментах и поздравлениях Хворостовской.

Отцом будущего ребенка, как и в первом случае, является фотограф Фелипе Меггиоларо Маркс. Влюбленные оформили отношения весной, причем среди гостей оказалась и вдова Дмитрия Хворостовского Флоранс Илли. По всей видимости, и после смерти оперного баритона члены его семьи сохраняют добрые и крепкие отношения.