Брежнева оказалась в эпицентре ЧП во время выступления

О чрезвычайном происшествии с участием Веры Брежневой стало известно лишь сейчас. Сексапильная исполнительница пела на сцене совершенно невозмутимо.

О происшествии Вера Брежнева рассказала в Instagram. Она опубликовала отрывок из своего выступления на фестивале "Жара", который недавно прошел в Баку. На видео артистка исполняет песню, а возле нее эффектно поднимается густой дым. При этом Брежнева невозмутимо поет.

"Интересный случай. Во время этого выступления случился сбой пиротехнической системы, я об этом не знала, просто обратила внимание на странный столб холодного дыма, 🤷🏼♀ но решила, что такая задумка )) и продолжала петь)) (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены. – Прим. ред.)", – написала Вера.

А в это время за кулисами пытались что-нибудь сделать с неконтролируемым дымом. "Как рассказали очевидцы, за кулисами в этот момент было "весело", потому что остановить этот дым не мог никто) но номер решили не прерывать) и правильно сделали! Как вы видите, жарко было у нас, даже под холодным дымом 🌪 Энергетика зашкаливала", – радостно заявила исполнительница.

Впрочем, это было не единственное ЧП во время выступления артистки. В комментариях кто-то отметил, что Вера забыла слова собственной песни. "А еще в самом начале слова забыли🤣🤣❤ Я вас обожаю" – "да 🙈🤣", – подтвердила Брежнева.